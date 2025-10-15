Cada cuatro años, y justo cuando faltan unos meses para las elecciones, los políticos del país suelen tener brillantes ideas para resolver los problemas que durante años necesitan atención; problemas, que mientras no se resuelvan, se necesita que haya políticos para crear o mantener esperanzas que esto se puede arreglar.

También, ya es una tradición, solo que el hondureño en particular tiene memoria corta y se olvida que cada cuatro años hacen las mismas promesas, todos prometen mejorar la salud, la educación y seguimos atascados en las mismas situaciones.

Lo que pasa que en una nación como la nuestra, sus habitantes se conforman y se llenan de alegría porque gane la Selección. Suele pasar algo muy similar con un país de Sudamérica que para ellos ser campeones del mundo es lo máximo, no importa si su presidente esté creando más pobreza. Pero Honduras es un país con muchas obras por hacer, aunque todavía nadie ha logrado reparar el problema de una vez, de los bordos de Choloma, aún está caminando el problema de la energía, aunque el haber recuperado la ENEE ya es un gran avance.

Ahora bien, ¿se puede seguir creyendo en las mismas ideas, disfrazadas de promesas que hacen siempre? Por otra parte, dice un dicho popular que el que mucho promete cumple poco, también, la lluvia de ideas se ve reflejado siempre en las obras que solo sirven por un par de meses, pero que luego necesitan la intervención de las autoridades, los pobladores se alegran que todos los años les arreglen los caminos de sus pueblos, que todos los años lleguen las pipas de agua, las ya gastadas ideas de hacer caja puentes o limpiar las alcantarillas y no podemos olvidar la gran idea de tapar los baches, año tras año lo mismo de siempre.

En definitiva, no podemos seguir aceptando lo mismo de siempre, pero tampoco podemos esperar que se haga en un año lo que no se ha hecho en décadas y pues mientras se ofrece hacer realidad una idea, como la de la represa en el valle de Sula, muchos están en contra, no a lo nuevo, que da soluciones, ¿por qué? Costumbre a lo malo.