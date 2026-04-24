Llaman a reforzar la vacunación

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) instó a los países de la región a intensificar las acciones de inmunización, aprovechando la Semana de Vacunación en las Américas (SVA), que se celebrará del 25 de abril al 2 de mayo. El llamado se produce en un contexto de avances sostenidos en coberturas, pero que aún no han sido suficientes para evitar un repunte acelerado del sarampión, que ya supera los casos registrados en todo 2025. Entre 1974 y 2024, la vacunación infantil en las Américas evitó aproximadamente 15 millones de muertes en niños menores de 5 años, más de 1,100 millones de casos de discapacidad y cerca de 28,400 millones de casos de enfermedad.

Desde su creación en 2002, la iniciativa ha permitido destacar la importancia de la vacunación como una de las piedras angulares de la salud pública, además de facilitar la aplicación de más de 1.200 millones de dosis de vacunas en la región. Este año, por primera vez, su lanzamiento regional tendrá lugar en Ottawa, Canadá, el 27 de abril. En 2024, la cobertura regional de la vacuna triple viral, contra el sarampión, rubéola y paperas, alcanzó el 89% en su primera dosis y el 79% en la segunda, mientras que la tercera dosis de la vacuna contra difteria, tos ferina y tétanos llegó al 87%. A pesar de estos avances, más de 1,4 millones de niños no recibieron ninguna dosis de estas vacunas. Como parte de las actividades de este año, 21 países planean aplicar cerca de 90 millones de dosis, incluyendo más de 80 millones contra la influenza y la puesta al día de 7,2 millones de niños y niñas con esquemas de vacunación incompletos.

La OPS también alertó sobre el incremento de casos de sarampión en la región. Las Américas fueron la primera región en eliminar esta enfermedad en 2016; este estatus se perdió en 2018, se recuperó en 2024 y volvió a perderse en 2025.