¿Qué sabemos de ellas? “Una dictadura es una forma de gobierno en la que un individuo o un grupo pequeño de personas acapara el poder del Estado, generalmente de manera indefinida y sin limitaciones constitucionales reales. En una dictadura, el gobierno se ejerce de manera autoritaria, vertical y sin garantías legales para los ciudadanos ni espacio para el debate y el disenso político. Por lo tanto, es considerada una forma contraria a la democracia”. https://concepto.de/dictadura/. Las dictaduras pueden instaurarse de maneras muy distintas. Algunas se conforman cuando un líder o un partido político, que llega al poder democráticamente, decide impulsar medidas que desconocen la división de poderes y las libertades políticas y civiles. En este sentido, las dictaduras no te quitan el poder, tú se los entregas. Prometen igualdad, justicia y acabar con la pobreza. Te dicen lo que quieres oír, mientras te quitan derechos. Y cuando te enteras ya no tienes libertad. Otras se constituyen a partir de revoluciones, guerras civiles o golpes de Estado. En todos los casos, las prácticas autoritarias, la persecución política y el desequilibrio de poderes suelen impedir que el dictador o la cúpula gobernante sean removidos del poder. Y como se explica en un video visto en la red, siempre necesitan un enemigo. Primero son los ricos, luego los empresarios, después los opositores, al final, el enemigo eres tú si no obedeces. Te hunden en la miseria y después te salvan. Destruyen la economía y luego te dan limosnas, subsidios, bonos, comida racionada. Te convierten en enemigo del Estado para que nunca puedas rebelarte. Un pueblo pobre es más fácil de manipular. Si estás ocupado sobreviviendo, no tienes tiempo para pensar en libertad. La dictadura no quiere ciudadanos, quiere esclavos obedientes. ¡Y mucho ojo! Nunca se van pacíficamente. Cuando el poder los corrompe, sólo hay una forma de sacarlos. Y no es con votos ni protestas. Las dictaduras no fallan, hacen exactamente lo que fueron diseñadas para hacer: someterte.