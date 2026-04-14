Las carreteas de Honduras

Las carreteras de Honduras: ¿vías de desarrollo o caminos a la muerte?

Honduras se desangra sobre el asfalto. Lo que muchos ven como una cifra más en el noticiero matutino es, en realidad, una tragedia nacional. Solo en los primeros 37 días de 2026, la siniestralidad vial ya reclamó 174 vidas, superando los registros del año anterior.

No hablamos de incidentes aislados: la crisis es sistémica.

El cierre de 2025 dejó un saldo de 1,894 fallecidos, un aumento del 10% respecto a 2024. Estas no son solo estadísticas: son familias fracturadas, orfandad, discapacidades súbitas y un golpe devastador a nuestra economía, porque muchas de las muertes ocurren en escenarios de trabajo o vida productiva.

Las causas son claras. La imprudencia humana es responsable de más del 70% de los accidentes, impulsada por exceso de velocidad y consumo de alcohol.

Los motociclistas son los más vulnerables: 7 de cada 10 accidentes los involucran. Y la indiferencia estatal y ciudadana -falta de educación vial e infraestructura deficiente- convierte cada viaje en una apuesta contra el destino.

Es urgente que la seguridad vial deje de ser un asunto de “suerte” y se transforme en una prioridad de salud pública y seguridad nacional. No bastan operativos esporádicos; se requiere aplicación seria de la ley, señalización adecuada y, sobre todo, una conciencia colectiva donde el respeto por la vida guíe cada viaje.

Las carreteras deben ser puentes hacia el futuro, no lápidas de cemento que nos recuerden con cruces en el monte del olvido. Es momento de dejar atrás el “eso no me toca a mí” y asumir: “no solo es mi calle; puede ser mi vida”.