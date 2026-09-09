La trampa del sistema

Aparentemente, ahora, con la inteligencia artificial, todo es más fácil: crear música, escribir textos, contarle los problemas. Pero hay que ver también la otra realidad, y es que el cerebro, al igual que los músculos, para que funcione de manera correcta, hay que ejercitarlo. Además, hay estudios que demuestran que el cerebro humano, debido al uso excesivo de la tecnología, no solo ha dejado de evolucionar, sino que está involucionando.

Por otro lado, el problema en la educación es bastante grave, puesto que ahora los estudiantes han dejado de pensar por ellos mismos y, si lo vemos de igual manera, está pasando con los usuarios de la misma. Alexa o ChatGPT no te pueden cortar el césped del patio, barrerte o pintarte la casa, pero sí hacerte un ensayo o darte la respuesta del ejercicio de matemáticas y hacértelo paso a paso.

Entonces, muchos ya no razonan y es más fácil mantenerlos dormidos, así como el sistema quiere, pues todos ven normal que hay que trabajar 8, 12 o incluso más horas al día; es normal entender que hay que trabajar más de 30 años para jubilarse a los 60; que es un logro comprar una casa que costó 30 años de nuestra vida y gastar dinero que se consiguió con nuestro tiempo, mismo que nunca volverá. Porque trabajar en lo que nos gusta, la gran mayoría de veces, no nos da de comer.

La mayoría de la gente no tiene cultura para valorar el arte. También hay que tener en cuenta que la economía de muchos no se puede dar el lujo de comprar una pintura por L 10,000, pues conozco pintores de nuestro país que venden sus obras en dólares y raramente se las puede comprar un compatriota.

Finalmente, han creado un sistema a nivel mundial en donde el ser humano se aleja de su esencia, en donde no cuestiona y vive por vivir.