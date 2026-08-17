La tierra tiembla

Es de conocimiento público que entre junio y agosto del presente año se han registrado tremendos terremotos tanto en Venezuela, Colombia y en otras partes del planeta. ¿Está la tierra cansada de tanto abuso por quienes la habitamos? ¿O es el calentamiento global el que ha provocado que la tierra tiemble? Hay quienes van allá y especulan que es un gobierno o potencia que está experimentando con una nueva arma secreta, capaz no solo de provocar terremotos “a la carta”, sino todo tipo de desastres naturales, como huracanes, maremotos y tornados. Se han visto, previo a estos terremotos en Venezuela y Colombia, esferas sobrevolando las ciudades, así como extrañas luces. Por otra parte, están aquellos profetas como un anciano de nombre Simón que, en plena plaza pública, vaticinó que después de los sismos en tierras bolivarianas también habría en Colombia y que el próximo será a nivel mundial. La Biblia habla sobre estas señales apocalípticas también y, pues, es algo que ya está escrito. Honduras en tiempos modernos ha sufrido dos terremotos fuertes: en 2009 (magnitud 7.3) y 2018 (magnitud 7.6). Yo vivía en la ciudad de San Pedro Sula en el primero y, cuando sentí el fuerte movimiento en la colonia Trejo, en un segundo piso y en horas de la madrugada, recuerdo haberme persignado y darle gracias a Dios por todo, pues realmente pensé que sería mi despedida de este “mundo cruel”, como un comediante decía hace muchos años. El City Mall y el edificio del Poder Judicial de San Pedro Sula fueron muy afectadas en sus instalaciones, pero víctimas mortales creo que solo hubo una en la ciudad de La Lima. Estudios especializados nos indican que Honduras cuenta con 200 fallas geológicas y que las zonas del sur y occidente son las más vulnerables. Pero, según Juan José Reyes, jefe de Alerta Temprana de COPECO, todos los departamentos de nuestro país pueden ser alcanzados por eventos sísmicos.