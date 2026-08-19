La tierra está temblando

Parafraseando a Einstein, los únicos seres vivos que crean trampas y destruyen su propio hábitat son los seres humanos, mismos que inventaron la bomba nuclear y, con ella, tienen el poder de destruir el planeta en su totalidad. Si bien es cierto que nunca se han utilizado a gran escala las armas nucleares, muchas de las pruebas no solo se hacen en el desierto, sino también las arrojan al mar; toda acción tiene su reacción.

Por otro lado, para muchos, el proyecto HAARP ya no es un secreto y el mundo sufre largas sequías o grandes inundaciones, en donde los países están resultando muy afectados: Venezuela y Colombia recientemente, pero también, hace algunos años, países de Medio Oriente. ¿Será casualidad que en muchos países de Latinoamérica no llueve?

Además, aunque el clima ahora se puede manipular, el cambio climático también está siendo provocado por la humanidad. El agua, aunque la Tierra está compuesta en su mayoría por ese elemento, paradójicamente, cada día son más las personas que no tienen acceso a ella.

La temperatura a nivel global ha aumentado, pero no todo es culpa del cambio climático; hay otros planes para provocar lo que para muchos es algo profético: la próxima guerra será por agua. Y es que la Tierra no solo está temblando, también tiene la capacidad de regenerarse.

Hace quince años decían que la capa de ozono no se podía recuperar, pero resulta que el hueco que casi tenía el tamaño de Canadá ya no es tan grande. Digo, para los que piensan que el mundo se va a acabar, pero todos los días el mundo acaba para alguien.

Para comprender mejor, hay que entender que, aunque quizás se esté llevando a cabo la tercera guerra mundial, aunque los medios no lo digan, el mundo está lejos de acabarse. Finalmente, entender la geopolítica es crucial para entender lo que acontece en la casa de todos.