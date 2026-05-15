La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), en conjunto con la Fundación de la Agroindustria Azucarera de Honduras (Funazúcar), realizaron el lanzamiento oficial y firma de convenio de la iniciativa Ruta del Azúcar, un proyecto orientado a promover el desarrollo económico, social y cultural de comunidades vinculadas a la tradición azucarera en Honduras.

Durante el evento, autoridades, representantes institucionales y actores locales formalizaron la alianza mediante la firma del convenio de cooperación entre la OEI, representada por la Dra. Carmen Largaespada Fredersdorff, y Funazúcar, representada por la Ing.

Elsa Osorto, consolidando una articulación orientada a impulsar el desarrollo turístico, cultural y económico de las comunidades azucareras. Este proyecto se implementó en 2023 como plan piloto en San Juancito, Cantarranas y la Villa de San Francisco, dentro de la zona de influencia de la Compañía Azucarera Tres Valles.

Con la renovación del convenio, la iniciativa se ampliará a los departamentos de Cortés, Santa Bárbara, Francisco Morazán y Choluteca junto a las compañías azucareras que generan desarrollo en cada uno de estos departamentos, basando este proyecto con un enfoque de turismo cultural sostenible que articula el fortalecimiento de capacidades locales, la promoción del patrimonio y la generación de alianzas estratégicas entre actores públicos, privados y comunitarios.

La Ruta del Azúcar tiene como propósito posicionarse como un referente de turismo cultural sostenible, integrando el patrimonio histórico, productivo y gastronómico de las comunidades azucareras. Entre sus principales componentes destacan el fortalecimiento de capacidades de 80 actores clave incluyendo personal municipal, líderes comunitarios y emprendedores, así como el rescate de tradiciones culinarias vinculadas a la elaboración de dulces derivados de la caña de azúcar.