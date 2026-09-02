La realidad de entender el sistema

Es poco usual encontrar a alguien que se interese por temas como quién controla el mundo y, por ende, cómo funciona el sistema. Los demás te toman como loco, conspiranoico e incluso hasta de blasfemo cuando decís alguna verdad acerca de su religión.
Además, entender lo que sucede en el mundo no solo requiere una mente abierta y algún conocimiento, sino también tener la capacidad para discernir que la mayoría de lo que sabemos no es como nos lo han contado, que el mundo está lleno de misterios como, por ejemplo, que el Titanic se hundió porque querían eliminar a personas que se oponían a que se creara la Reserva Federal o que los extraterrestres, en su mayoría, provienen del fondo del océano; que la Iglesia católica, aunque es la primera, no es la verdadera y el dilema de cuál lo es aún sigue vigente; que la Biblia no es la palabra de Dios, sino un libro que tiene buenos pasajes, pero que, a su vez, se contradice.
Seguramente, algún religioso se puede ofender al leer esto, lo cual no es mi intención, pero también hay muchas posibilidades de que, aunque tenga muchos años de ir a su iglesia, nunca haya leído en su totalidad ese libro. La Iglesia católica es la evolución del Imperio romano, es a su vez capitalismo puro y no estoy diciendo que este sea malo; es simplemente mostrar un panorama que para muchos, aunque esté a su alcance, no buscan la manera de verlo.
El conocimiento ahora está en la palma de la mano, pero nadie se interesa por buscar la verdad, por tener pensamiento crítico y, por ende, propio juicio.
Finalmente, lo que comemos, lo que bebemos, lo que escuchamos y vemos está diseñado para que vivamos a gusto con el sistema. Vivir la vida no es disfrutar de lo material, sino encontrar un propósito para que el mundo sea mejor.