Para aprender más de cómo funciona la administración pública le consulto a la directora de la ONCAE, María Fernanda Andino, precisamente ¿qué es la ONCAE? y responde: La Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) es el órgano rector del Sistema Nacional de Compras Públicas de Honduras, adscrito a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas. Su función principal es regular, normar, supervisar y fortalecer los procesos de contratación pública mediante la emisión de lineamientos técnicos, el desarrollo de normativa, la administración de plataformas tecnológicas y la asistencia permanente a las instituciones del Estado. Nuestro propósito es garantizar que las compras públicas se realicen bajo principios de legalidad, transparencia, eficiencia, libre competencia y uso responsable de los recursos públicos, contribuyendo al fortalecimiento de la gestión pública y a la generación de confianza en la ciudadanía. ¿Qué tipo de proveedores requieren los servicios de la ONCAE?

La ONCAE brinda atención a todas las personas naturales y jurídicas interesadas en participar como proveedoras del Estado hondureño.

En síntesis, cualquier persona natural o jurídica que pretenda vender bienes, ejecutar obras o prestar servicios al Estado de Honduras puede requerir los servicios de la ONCAE, ya sea para registrarse, participar en licitaciones o cumplir con los requisitos establecidos por la normativa de contratación pública. Adicionalmente, la ONCAE brinda orientación y acompañamiento sobre el Registro de Proveedores (RP), el funcionamiento de HonduCompras y los diferentes mecanismos de contratación establecidos en la normativa vigente.

La ONCAE desarrolla sus funciones conforme al marco jurídico que regula la contratación pública en Honduras, agrega la funcionaria.