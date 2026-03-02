La encrucijada digital

El periodista Aldo Romero publicó recientemente un interesante ensayo sobre este tema, del cual publico importantes extractos: “En pleno auge de la era digital, la información -o su ausencia- se ha convertido en uno de los recursos más valiosos y, paradójicamente, más frágiles de nuestra convivencia democrática.

En un reciente trabajo académico titulado “Infocracia y polarización digital: Radiografía de la desinformación y el impacto de X (Centroamérica 2025)”, publicado en la plataforma EducaDigital, se explora con rigor y contexto este fenómeno -que ya no es un riesgo potencial sino una realidad que afecta el discurso público en nuestra región-.

El análisis parte de una observación que muchos intuimos, pero pocos se han atrevido a sistematizar: las plataformas digitales -en particular X, antes Twitter- han dejado de ser espacios neutrales de intercambio para convertirse en arquitecturas poderosas que curan, amplifican y, en muchos casos, desvirtúan la realidad. El cambio del orden cronológico al algoritmo no es un detalle técnico: es un cambio de paradigma en cómo se construye la agenda pública.

Esta radiografía pone en evidencia que la lógica de estas plataformas ya no privilegia lo veraz, sino lo que genera mayores impulsos emocionales. Los mecanismos de monetización y de visibilidad -como la jerarquización de cuentas de pago- no solo alteran quién tiene voz, sino qué voces escuchamos. El resultado es una plutocracia digital donde el conflicto y la polarización no solo se promueven, sino que se rentabilizan. Este diagnóstico no es aislado.

Investigaciones recientes en entornos digitales muestran que los algoritmos tienden a reforzar cámaras de eco, amplificando contenidos alineados con prejuicios previos y, con ello, intensificando la polarización y la desinformación. Estas dinámicas, lejos de ser ajenas, tienen impactos directos en la percepción ciudadana sobre procesos políticos, instituciones y actores públicos.