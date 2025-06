La disciplina en crisis

En este tiempo que nuestra sociedad es una bomba de tiempo, que la disciplina en los jóvenes es una crisis declarada, que en nuestros centros educativos es una pelea del día a día, nos preguntamos, ¿quién o quiénes son los responsables de esta falta de autoridad?Si la educación depende de tres factores, es importante encontrar las aristas de cada uno.Si el proceso educativo es de transformar seres humanos y no solamente de información de contenidos, podemos iniciar diciendo que el primer factor son los padres de familia, que en casa, son en un porcentaje grande, una debilidad debido a tantos matrimonios que sus integrantes están separados y que por su naturaleza desean dar todo a los jóvenes, sin encausar el proceso disciplinario como una valoración del presente para un futuro diferente al actual, del caos permanente.Si el segundo de estos factores son los docentes, podemos encontrar un buen grupo que aún mantienen la enseñanza presente con la masificación de valores muy claros, pero muchos jóvenes que incursionan en este tipo de trabajo equivocadamente creen que los estudiantes son sus amigos, permitiendo faltas de respeto y excusando cualquier comportamiento no correcto únicamente por tener la aprobación de los estos.El tercer integrante de estos factores son los jóvenes, centrados en la continua percepción de la confrontación y el bombardeo continuo de algunas redes sociales que no quieren hacer conciencia en ellos.Fuera de estos factores -- pero no menos importante-- hacemos un llamado a los dueños de las instituciones educativas no gubernamentales y a los directores de las gubernamentales, para que no permitan que se siga incumpliendo con la enseñanza de los valores íntegros de generación disciplinaria en los jóvenes. Ustedes son nuestro principal motor de cambio.