La capital sin agua

Como una profecía, la capital de Honduras, según el calendario de abastecimiento de agua, solamente alcanza para el 29 de agosto, o sea, a finales de este mes. El problema no solo radica en la falta de lluvias a nivel nacional, sino en las décadas que han transcurrido sin que nadie se preocupe por resolver este grave problema.

Es decir, después que el huracán Mitch y al gran crecimiento poblacional que ha tenido Tegucigalpa, los alcaldes desde ese entonces se han preocupado por mitigar el problema de la falta de agua, los camiones cisternas, la perforación de pozos, pero todavía hay barrios y colonias en donde el vital líquido les llega cada tres meses; los que tienen suerte, cada quince días, y otros, ahora, cada nueve.

Aunque es verdad que en los últimos años no ha llovido tanto, cuando el cielo se abre, las inundaciones están a la orden del día porque, paradójicamente, de algunas represas se hacen descargas controladas porque estas se rebalsan, pero tampoco se habilitan proyectos hidroeléctricos.

Si bien es cierto, el agua es vital para uso de nosotros, los humanos, pues representa higiene en el hogar, se debe de tener un plan en donde el problema se resuelva.

La cuestión es que cuando llueve, el agua se bota y, cuando deja de llover o llueve poco, se vuelve escasa. Esto es absurdo cuando se puede acumular, crear un sistema que permita que las aldeas que producen hortalizas tengan un lugar para que su producción no se pierda por la sequía y el problema alimentario se agrave.

En conclusión, para cada autoridad que llega a la capital es un reto el problema del agua y, al parecer, es tan grande que ninguna ha podido solucionarlo. Es cierto que hay otras necesidades, pero este asunto es una prioridad. Debe haber una inversión que le ponga fin de una vez a esto.