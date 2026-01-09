La caída de Maduro (2/2)

En Caracas, las noticias de la intervención militar estadounidense fueron recibidas con festejos en las calles, especialmente por parte de aquellos que han sufrido las consecuencias del régimen de Maduro durante años. Se reportaron escenas de celebración por parte de sectores opositores al gobierno, quienes consideran que esta es una oportunidad para acabar con la dictadura de Maduro.

Escribíamos ayer que en una sorprendente intervención militar en Venezuela, Estados Unidos capturó al presidente Nicolás Maduro y su esposa.

La caída de Maduro podría desencadenar una nueva fase en la crisis política de Venezuela.

El vacío de poder generado por su captura podría abrir espacio para una transición política en el país, aunque también se teme que este evento genere más violencia y polarización entre los sectores que apoyan al gobierno y aquellos que luchan por un cambio.

En América Latina, la captura de Maduro puede tener un impacto significativo, especialmente en países como Cuba y Nicaragua, cuyos gobiernos han mantenido estrechas relaciones con Venezuela. Además, países como Colombia, Brasil y otros miembros de la región, que han sido receptores de la migración venezolana, podrían verse en una posición de mayor responsabilidad en la reconstrucción de la nación.

La captura de Nicolás Maduro marca un hito importante en la historia de Venezuela y en las relaciones internacionales de América Latina. Aunque este evento podría abrir la puerta a un futuro más democrático para Venezuela, la incertidumbre sobre las consecuencias de la intervención extranjera sigue siendo un tema de preocupación. En los próximos días, se espera más información y reacciones tanto dentro de Venezuela como en la comunidad internacional.