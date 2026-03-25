Cuando empieza el alza de precios, no importa el partido político que esté de turno, tanto empresarios como pequeños vendedores se olvidan de los intereses de los usuarios finales y como siempre pagamos nosotros, los que no producimos, no vendemos, los que no tenemos como transportarnos, pero igual, la vida continúa y hay que buscar soluciones.

Es absurdo como algunos periodistas están brindando supuestas soluciones por el incremento de los combustibles: pida jalón, no use el aire acondicionado, use el transporte público, si las personas que tienen vehículo propio lo hacen para acomodar su horario y tener esa facilidad y privacidad.

Pero una vez más vemos que muchos que no se ven afectados hablan, simplemente, porque no pueden quedarse callados. Además, la historia se sigue repitiendo, los consumidores, los que estamos abajo y de los cuales los de arriba dependen, somos los primeros en sentir los efectos de la economía, todo se traslada a nosotros, pero sería más prudente que algunos -en vez de decir cualquier cosa y al no brindar soluciones- se quedaran callados.

Sin embargo, aunque muy poco sé de economía, no entiendo cómo no se puede agilizar la economía si los asalariados ganan más. ¿Cómo una persona que gana L7,000 puede ir al cine o a cualquier centro comercial a comprar o comer si no le ajusta el sueldo?, ¿no habría una economía más dinámica en donde si todos ganan más pueden comprar más? Pero en el sistema actual somos exactamente parte de una pirámide en donde la economía de los de abajo se mantiene estancada.

En la cadena alimenticia, siempre el depredador es el que está en la cima y para mantenerse tiene que devorar a sus presas, solo que en la naturaleza ese ciclo cuando el hombre no interviene no tiene fin.

En conclusión, en una sociedad en la que siempre estamos a la expectativa de quien será nuestro depredador, vivimos con la ley de sálvese quien pueda, y eso -automáticamente- nos hace caer de forma involuntaria, aunque después se hace costumbre en formar parte de esa cadena, siendo presas o depredadores.