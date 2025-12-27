La amistad (2/2)

Iniciábamos ayer escribiendo -en esta misma columna- que la amistad ha sido, desde la antigüedad, una de las experiencias humanas más estudiadas por la filosofía, no por su utilidad práctica, sino por su valor moral y existencial.

Callar por conveniencia o por miedo es una forma sutil de traición, pues despoja a la amistad de su dimensión ética.

Desde una perspectiva existencial, la amistad también cumple una función ontológica: nos confirma en nuestra existencia. Hannah Arendt sostenía que el diálogo con el amigo nos permite comprender el mundo desde otra mirada, ampliando nuestro horizonte de sentido. En ese intercambio, el ser humano se descubre no como una isla, sino como un ser-en-relación.

No obstante, la amistad también conoce el desgaste y la ruptura. El filósofo español José Ortega y Gasset observó que “muchas amistades no mueren por traición, sino por cansancio moral”. Cuando uno de los dos deja de crecer, de asumir responsabilidad sobre su propia vida, el vínculo se resiente. La amistad no exige igualdad de circunstancias, pero sí reciprocidad en el respeto.

En tiempos de crisis, la amistad se revela con mayor claridad. No es quien promete ayuda en abstracto, sino quien permanece sin hacer ruido. Como escribió Albert Camus, “no camines delante de mí, puede que no te siga; no camines detrás de mí, puede que no te guíe; camina a mi lado y sé mi amigo”. La amistad, entonces, no es jerarquía ni dependencia, sino compañía lúcida.

En conclusión, la amistad es una de las formas más elevadas de la vida ética. No se compra, no se exige, no se fuerza. Se cultiva con paciencia, verdad y respeto. En un mundo donde muchos vínculos se rompen al primer desacuerdo, la amistad auténtica sigue siendo un acto silencioso de resistencia moral.