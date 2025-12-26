La amistad (1/2)

La amistad ha sido, desde la antigüedad, una de las experiencias humanas más estudiadas por la filosofía, no por su utilidad práctica, sino por su valor moral y existencial. A diferencia de los vínculos fundados en la necesidad o el interés, la amistad auténtica surge cuando dos personas se reconocen mutuamente como fines y no como medios. Aristóteles fue uno de los primeros en otorgarle un lugar central al afirmar que “la amistad es una sola alma que habita en dos cuerpos”. Con ello no pretendía borrar la individualidad, sino resaltar que la amistad verdadera se construye sobre la virtud: el deseo genuino del bien del otro, sin cálculo ni provecho. Para el filósofo griego, solo este tipo de amistad es duradera, porque no depende de circunstancias externas, sino del carácter. En este sentido, la amistad no es un refugio de la debilidad, sino una prueba de madurez ética. Quien es incapaz de amistad suele ser incapaz de justicia, pues ambas exigen reconocer al otro como igual en dignidad. Cicerón lo expresó con claridad cuando sostuvo que “la amistad no puede existir sino entre personas buenas”, entendiendo la bondad no como perfección, sino como disposición al respeto y a la lealtad. Sin embargo, la modernidad introdujo una tensión profunda en el concepto de amistad. En sociedades marcadas por la competencia, el rendimiento y la utilidad, muchos vínculos se transforman en relaciones transaccionales. Friedrich Nietzsche advirtió este peligro al señalar que “pocos saben ser amigos; muchos solo saben tener aliados”. El aliado permanece mientras es útil; el amigo, en cambio, permanece incluso cuando deja de convenir. La amistad auténtica no consiste en la complacencia permanente ni en la aprobación ciega. Por el contrario, implica la valentía de decir la verdad. Michel de Montaigne afirmaba que “en la amistad no hay otro negocio que el de decirse mutuamente la verdad”.