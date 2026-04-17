Kiosko turístico en Marcovia

Con el objetivo de dinamizar la economía local y fortalecer el turismo comunitario, se inauguró en Marcovia, Choluteca, la nueva tienda de emprendedores y el kiosco turístico comunitario. Este espacio funcional sirve tanto para la exhibición, comercialización y venta de productos artesanales y alimentarios elaborados por emprendedores de la zona, como para ofrecer información a visitantes y habitantes sobre los atractivos y servicios del municipio. La iniciativa forma parte de la metodología “Un Pueblo, Un Producto” (OVOP), que FUNAZUCAR implementa desde 2013 para promover el desarrollo económico local y la valorización de la identidad cultural. En Marcovia, OVOP se viene impulsando desde 2020, y la apertura de este kiosco es el resultado de años de trabajo conjunto con las comunidades, que ahora cuentan con una plataforma permanente para mostrar sus emprendimientos y atraer nuevos clientes.

El kiosco es de carácter móvil y está decorado con murales artísticos que reflejan la identidad, la cultura y los recursos naturales del municipio. La tienda cuenta además con una revista turística que destaca los lugares de mayor potencial en la zona, consolidando el punto como una oficina de información turística y un recurso para la promoción del destino. El proyecto se desarrolló durante 2025 mediante la articulación entre la Asociación de Exbecarios de Japón (AHBEJA) y JICA, la Municipalidad de Marcovia, la fundación FUNAZUCAR y la organización comunitaria. Se espera que la tienda y el kiosco amplíen las oportunidades de comercialización para los emprendedores locales, incrementen los ingresos familiares y refuercen la oferta de turismo comunitario sostenible, posicionando a Marcovia como un destino con potencial para visitantes nacionales y extranjeros.

Este punto de venta y atención turística se suma a las acciones locales para promover la economía creativa y el turismo rural, y servirá como modelo replicable en otras comunidades OVOP en la región.