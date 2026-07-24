Incentivos agrícolas

La agricultura continúa siendo una de las principales actividades productivas de Honduras y un pilar para la seguridad alimentaria del país. Por ello, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) mantiene el Programa de Incentivos a la Producción, una iniciativa que durante varios años ha brindado apoyo a los productores mediante la entrega de insumos agrícolas y asistencia técnica.

Para el período 2026, el Gobierno de la República ha anunciado el fortalecimiento de este programa como una de las principales propuestas del presidente Nasry Asfura, con una inversión de 1,500 millones de lempiras destinada a ampliar la cobertura y beneficiar a más de 200,000 productores de los 18 departamentos del país.

El programa contempla la entrega de semilla certificada de maíz y frijol, fertilizantes y productos para el tratamiento de semillas y cultivos, con el propósito de mejorar la germinación, reducir la incidencia de enfermedades y aumentar el rendimiento de las cosechas.

Estos paquetes tecnológicos son complementados con asistencia técnica brindada por especialistas de la SAG y de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA), quienes orientan a los productores sobre el manejo adecuado de los cultivos, la fertilización, el control de plagas y las prácticas agrícolas que permiten obtener una producción más eficiente y sostenible.

Uno de los aspectos que la SAG ha destacado en esta nueva etapa del programa es su alcance nacional y el compromiso de que los incentivos lleguen a los agricultores que realmente los necesitan, sin distinción política y mediante procesos más transparentes, priorizando criterios técnicos y productivos para la asignación de los beneficios.

La institución también ha señalado que el programa será ejecutado con mecanismos de seguimiento y coordinación entre diferentes dependencias del Estado para fortalecer la transparencia y garantizar que los recursos públicos lleguen directamente a los productores.