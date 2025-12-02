¡Honduras vive!

¿Por qué Libre ganó las elecciones del 2021? En primer lugar, aprovechó no solo el desgaste del Partido Nacional en el poder, sino también su pésima administración. Sobre todo, por actos de corrupción, y su vinculación con el narcotráfico, por el que su presidente Hernández Alvarado está sentenciado en los Estados Unidos. Segundo, por el voto que arrastró Nasralla al unirse al partido refundicional. Y tercero, por el apoyo recibido de votantes liberales, nacionalistas e independientes, que tenían una sola consigna al grito de ¡fuera JOH!, que se convirtió en un himno nacional.

Libre tenía así la gran oportunidad de ser distinto, y, por tanto, mejor al gobierno predecesor. Practicando el bienestar común de los hondureños; cubriéndoles las necesidades básicas de salud, trabajo, educación, seguridad, luchando contra el crimen organizado y la corrupción. Pero, ¿qué fue lo que hizo más bien? Alejarse por completo de ese ideal. Lo acontecido con Sedesol es un ejemplo. Fomentó el odio, la intolerancia. Persiguió a la oposición, hizo de la demagogia, la provocación, el nepotismo y la mentira armas de su estandarte. Enchambó en su gobierno a personas ignorantes, que aprendieran en el puesto, pero eso sí, que fueran sus incondicionales achichincles y los representaran en todo foro o comparecencia pública en donde tuvieran que defender lo indefendible del gobierno. Muchos de ellos se dieron la “dolce vita”, como jamás se lo hubieran imaginado. Mientras tanto, sus gobernantes se hacían los desentendidos con sus vanas promesas de campaña: vender el avión presidencial, traer la CICIH, acabar con los peajes, construir hospitales, combatir el narcotráfico, aunque la mitad fuera para el comandante. Y para colmo, se burlaron de las leyes y pretendieron cambiar nuestra forma de gobierno, más apegada al socialismo de izquierda. Por ende, en los comicios del domingo 30, era un imperativo volver una realidad, el grito de “fuera familión”, o bien, del “libre, nunca más”, como al fin aconteció.