“Honduras Cuídate” (HNC) transformará nuestra nación. Los diputados Roberto Cosenza y Luz Ernestina Mejía presentamos la iniciativa de ley que ya ha aprobado el Congreso Nacional. Reconocemos el compromiso con esta ley del presidente Tomás Zambrano, su impulsor y abanderado de la adquisición de buenos hábitos alimenticios y de ejercicios para servir y vivir mejor.

Vamos por cambiar nuestra cultura de salud: a prevenir la enfermedad antes de que cause sufrimiento, discapacidad y costos para las familias y para el Estado. “Honduras Cuídate” coloca la prevención en el centro de la política pública. Su implementación contempla Clínicas Nutricionales y de Bienestar en los servicios públicos de salud. Se recibirá orientación, evaluación nutricional, diagnóstico de sobrepeso y obesidad, planes alimenticios y seguimiento.

La visión debe ser integral. No es solo bajar de peso. Se trata de aprender a alimentarnos mejor, incorporar la actividad física a nuestra vida cotidiana y adquirir hábitos saludables.

La prevención de la obesidad es también prevención de diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares, padecimientos que afectan la calidad de vida de miles de hondureños y representan una enorme carga para nuestro sistema sanitario.

La clínica de salud virtual que incluye será herramienta extraordinaria para acercar orientación y acompañamiento a quienes viven lejos de los centros asistenciales, con tecnología que democratice el acceso a la información y al cuidado preventivo.

“Honduras Cuídate” mira hacia nuestras escuelas, comunidades y espacios públicos. Una población saludable se forma en el hogar, en las aulas, en los parques y en cada decisión. Una Honduras que se cuida es una Honduras que ahorra recursos, reduce enfermedades, mejora su calidad de vida y aumenta su productividad.