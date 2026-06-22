¿Herramienta o sustituto?

El periodismo ha sobrevivido a guerras, revoluciones tecnológicas y transformaciones sociales que parecían imposibles de superar. Desde la imprenta hasta internet, cada avance ha cambiado la manera de producir y consumir información. Hoy, sin embargo, la profesión enfrenta uno de los desafíos más profundos de su historia: la irrupción de la inteligencia artificial. En cuestión de años, sistemas capaces de redactar textos, resumir documentos, traducir idiomas, analizar datos y generar imágenes han pasado de ser una curiosidad tecnológica a convertirse en herramientas de uso cotidiano. Para muchos periodistas, esta revolución representa una oportunidad extraordinaria. Para otros, una amenaza que podría redefinir el futuro de la profesión.

La pregunta que domina el debate no es si la inteligencia artificial puede escribir noticias. La realidad demuestra que ya puede hacerlo. La verdadera cuestión es si puede sustituir el papel humano que históricamente ha caracterizado al periodismo.

El periodismo no consiste únicamente en redactar palabras. Implica investigar, contrastar fuentes, comprender contextos sociales, interpretar acontecimientos y, sobre todo, ejercer un juicio ético sobre la información que se publica. Una máquina puede procesar millones de datos en segundos, pero no experimenta empatía frente al sufrimiento de una comunidad afectada por una tragedia ni comprende plenamente las implicaciones humanas de una decisión política. Al mismo tiempo, sería un error negar los beneficios que la inteligencia artificial aporta a la profesión. Gracias a estas herramientas, los periodistas pueden analizar grandes volúmenes de información, detectar patrones ocultos en bases de datos y dedicar más tiempo a la investigación profunda. La tecnología puede convertirse en una aliada para fortalecer el trabajo periodístico cuando se utiliza con responsabilidad.