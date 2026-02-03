Gabinete social 26-30

En un hecho inédito, el presidente constitucional para el período 2026-2030, Nasry Asfura, ha tomado la decisión ejecutiva de ser el líder del gabinete social.

Eso es muy importante para el país pues ahorrará mucho trámite burocrático y tomar acciones expeditas para agilizar proyectos y programas estatales encaminados a mejorar y brindar los servicios de salud de forma oportuna y eficiente tal y como manda la Constitución de la República.

En Honduras, lamentablemente hemos visto ir y venir gobiernos, pero el sistema de salud sigue siendo deficiente y hasta corrupto, pues son del conocimiento público los grandes desfalcos, compras amañadas de medicamentos, tráfico de influencias, etc. ¿Qué es un ser humano sin salud? Nada, una persona improductiva y hasta una carga para el Estado.

En nuestro país, son muchos los hondureños que nacen en condiciones de salud precarias.

Las instalaciones nobles como el Instituto Hondureño de Seguridad Social y el Patronato Nacional de la Infancia, entre otras, han sido manoseadas y mal administradas o saqueadas por gente inescrupulosa que las han convertido en un botín para el enriquecimiento personal.

Que un presidente asuma el control y la auditoría de forma personal sobre las decisiones trascendentales para supervisar y coordinar el gabinete social desde la Secretaría de Salud debe verse con buenos ojos, pues eso significa que en la administración Asfura hay un interés legítimo de que los hondureños tengan un gobierno dispuesto a tomar al toro por los cuernos y llevar salud para todos.

El presidente debe también recordar que la educación en salud y la prevención serán sus principales aliados para alcanzar la meta.

Que la Virgen de Suyapa guíe a nuestras autoridades. Así sea.