Funazúcar en alianza estratégica con Asociación CEPUDO-FFTP pone en marcha la Campaña de Fortalecimiento Nutricional Escolar, una iniciativa orientada a fortalecer la merienda de los centros educativos ubicados en las zonas de influencia del sector azucarero en Honduras.

El eje central de esta campaña es la donación de más de 52,000 libras de arroz fortificado MannaPack Rice, alimento altamente nutritivo elaborado a base de arroz, proteína de soya, vegetales deshidratados, vitaminas y minerales esenciales. Diseñado específicamente para apoyar a comunidades en situación de inseguridad alimentaria o desnutrición. La campaña beneficiará a más de 7,000 niños y niñas, atendiendo a más de 70 centros educativos de nivel prebásico y básico distribuidos a lo largo de las comunidades del sector azucarero.

La intervención abarca 17 municipios en seis departamentos del país. En Choluteca se incluyen Marcovia, Namasigüe y la ciudad de Choluteca; en Valle, el municipio de Nacaome. Francisco Morazán aporta Cantarranas y la Villa de San Francisco, mientras que Santa Bárbara suma cuatro municipios: San Marcos, Quimistán, Macuelizo y Petoa.

En Copán se interviene Nueva Arcadia, y en Cortés los municipios de Villanueva, La Lima, San Manuel, Santa Cruz de Yojoa, San Francisco de Yojoa y San Antonio de Cortés.

La campaña de fortalecimiento nutricional escolar reafirma el rol protagónico del sector azucarero hondureño en el desarrollo social del país, contribuyendo activamente a la erradicación del hambre y la mejora de los indicadores nutricionales de la niñez en las zonas de mayor

vulnerabilidad.

La iniciativa es el resultado de una alianza entre Funazúcar y Asociación CEPUDO-FFTP, con el apoyo de todas las empresas azucareras del país y los centros educativos beneficiados.