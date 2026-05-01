Fortaleciendo la salud

El Gobierno de los Estados Unidos, a través del Programa de Asistencia Humanitaria del Departamento de Guerra, proporciona apoyo para mejorar los servicios de salud del Hospital Dr. Roberto Suazo Córdova, ubicado en el departamento de La Paz. Esta asistencia se brinda mediante la construcción de una nueva sala de emergencias dotada con equipo médico básico y mobiliario de oficina, con una inversión de más de 1.9 millones de dólares (más 50 millones de lempiras).

La nueva sala de emergencias cuenta con mejoras significativas, incluyendo áreas destinadas al triaje y salas de espera y de observación y otros espacios bien definidos y equipados, diseñados para brindar atención de alta calidad, lo que beneficiará a una población de más de 450 mil personas. Se estima que beneficiará entre dos mil y tres mil atenciones de emergencia mensuales, así como alrededor de doscientos cincuenta partos al mes, provenientes de los departamentos de La Paz, Comayagua, Francisco Morazán, Intibucá y Santa Bárbara.

Esta asistencia refleja el compromiso continuo de Estados Unidos con Honduras para ampliar la capacidad del sistema de salud y atender la creciente demanda de pacientes, especialmente en la zona centro del país. Esta inversión contribuye a la estabilidad regional y fortalece los sistemas de salud, lo que permite detectar y contener enfermedades, así como responder mejor a emergencias sanitarias que pueden cruzar fronteras, generando beneficios tanto para Honduras como para los Estados Unidos.La Secretaría de Salud ha contribuido con personal médico y administrativo, así como con los insumos necesarios para la operación de la sala, evidenciando el trabajo conjunto entre ambos gobiernos. A través de este tipo de cooperación, Estados Unidos respalda las iniciativas del país para fortalecer sus instituciones sanitarias, ampliar la cobertura de atención médica y responder de manera más efectiva a las necesidades de la población, mejorando así su calidad de vida.

Este proyecto se enmarca en una cooperación más amplia entre ambos países.