Esta historia enseña una gran lección con la cual nos identificamos plenamente. Veamos: Un día, un padre llamó a su hijo y le mostró un reloj viejo mientras le decía: “Este es un reloj que me dio tu abuelo y tiene más de 200 años, pero antes de dártelo, ve a la tienda de relojes en la primera calle. Dile que quiero vender este reloj y pregúntale cuánto nos daría por él”. El hijo fue a preguntar y regresó al poco tiempo: “Papá, el relojero me dijo que me daría 5 dólares porque el reloj está viejo”. El padre le dijo: “Ve a la casa de empeño y pregúntales cuánto te darían por él”. El hijo nuevamente fue a preguntar y regresó contento: “Me dicen en la casa de empeño que me darían 10 dólares. El padre dijo: “Ahora ve al museo y enséñales ese reloj”. Tras un rato, el hijo volvió impactado y lleno de emoción: “¡Papá, me ofrecieron un millón de dólares por e!”. El padre le contestó: “Aprende la siguiente lección, hijo: El lugar correcto te valorará de la forma correcta, no te vayas a lugares en los que no te valoren y te enojes porque no lo hacen. Quien conoce tu valor es quien te aprecia, no te quedes en un lugar que no te corresponde”. Simplemente, cuando alguien no te valore, no te preocupes, quizás estás en el lugar equivocado. Si realmente tienes valor lo sabrás por lo que te digan las personas que te aprecian porque ellas sabrán valorarte por lo que eres.

En el sitio https://facilitandoaprendizajes.com/, se destaca la importancia que puede tener el hecho de rodearnos y acercarnos a personas y lugares en el que estemos cómodos. Por ejemplo, nos pregunta si nos hemos puesto a pensar si en nuestros trabajos, en casa, amistades, familia o círculo social nos aprecian, nos valoran y dan el mérito que nos corresponde. De aquí que recordemos que en la historia solo el especialista es quien reconoce el verdadero valor del reloj, pero claro es especialista porque lo conoce y aprecia sus cualidades. Entonces, es poco probable que quien no nos conoce lo suficiente tenga de nosotros una idea vaga y no nos dé el lugar que merecemos en respeto y calidad.