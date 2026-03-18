El reinado de la insensibilidad

Mientras en el mundo se desata el caos y cada quien siga viviendo sus luchas sin importar que cuando ganemos las nuestras las de los demás queden atrás, seguiremos cada día normalizando todo lo que ocurre a nuestro alrededor, porque no hay problema si se moja la casa de mi vecino, pero no la mía. Así pues, el sistema en que vivimos nos orilla muchas veces a que seamos indiferentes; es difícil ayudar a cargar lo ajeno cuando tu carga es bastante pesada. Nadie siente más el dolor que los que lo sufren. ¿Pero se puede hacer algo para ayudar a que cese el fuego entre Israel e Irán, por ejemplo? Podemos los simples ciudadanos tener voz y voto para este tipo de situaciones que pueden cambiar el rumbo del mundo, porque, aunque esa guerra sea a miles de kilómetros de nuestras tierras, sus repercusiones nos afectan directamente. Debido a que los que toman las decisiones rara vez mueren en los conflictos y que siempre somos los simples mortales quienes estamos divididos, tal vez es por eso que no podemos voltear la realidad, pues nos divide la política, el fútbol, la religión, el estatus social, las razas, entre pobres también nos creemos diferentes, pero si a dos niños de cualquier parte del mundo les quitamos el envoltorio cultural, al final ambos van a querer lo mismo, los adultos somos los que nos creemos dueños de la verdad y también del mundo. Es decir, mientras estemos en esta selva en donde se tiene que salvar el que pueda, mientras la empatía de los que más tienen no se haga presente, mientras los humanos se olviden de su humanidad, mientras no haya conciencia de la realidad, seguirá reinando la insensibilidad; seguimos cada día dormidos, atrapados en la vanidad, en lo cotidiano, en la búsqueda de lo material. Seguimos vacíos, fríos, pero a pesar de todo no creo que el mundo se acabe, quizá la raza humana sí, pero el mundo ya aguantó los meteoritos en la era de los dinosaurios. Finalmente, el sordo ruido de todos aquellos que vemos la realidad desde otra perspectiva, entendemos que para que el mundo cambie, primero, nosotros debemos de ser parte del cambio.