El polvo de la historia

Hay hombres que llegan al Congreso creyéndose arquitectos de la historia y terminan convertidos en una nota al pie, de esas que casi nadie lee y que el tiempo cubre con una fina capa de polvo.

El poder legislativo hondureño tiene una particularidad fascinante: quienes ayer levantaban la voz como dueños de la verdad, hoy pueden terminar buscando espacio en el silencio. Los sillones cambian de ocupante, las mayorías se reorganizan y los discursos, tan solemnes en la tribuna, comienzan a perder su brillo cuando dejan de tener micrófonos a su disposición. ¡Qué curioso es el poder! Mientras se tiene, abundan las reverencias; cuando se pierde, hasta los saludos parecen someterse a una votación. La presidencia del Congreso es, para algunos, una oportunidad de servir a la nación; para otros, una escalera hacia la gloria personal. El problema aparece cuando se confunde dirigir el Poder Legislativo con ser propietario de la voluntad popular, como si los votos depositados en las urnas fueran escrituras de dominio sobre la conciencia de los diputados.

En ese escenario, las alianzas se parecen a matrimonios por conveniencia: abundan los juramentos de lealtad, las fotografías sonrientes y las promesas de amor institucional, hasta que aparece una negociación más atractiva. Entonces, quienes ayer compartían mesa descubren repentinamente diferencias ideológicas que, curiosamente, nunca les impidieron compartir el mismo banquete. Mientras tanto, el ciudadano observa desde abajo. Escucha hablar de democracia, gobernabilidad y consensos, palabras elegantes que a veces funcionan como cortinas para ocultar las verdaderas disputas: quién controla la agenda, quién reparte las cuotas de poder y quién consigue colocar su nombre en la fotografía oficial. No toda negociación es corrupción ni toda alianza es traición. Por eso convendría recordarles a los actuales mandos legislativos que el Congreso no es una propiedad privada ni una herencia familiar. Es una institución de la República, y sus cargos son temporales, aunque algunos los ejerzan con la solemnidad de quien cree haber comprado la eternidad.