¿El mundo está en riesgo?

La geopolítica global este 2026 ya está causando análisis, generando expectativas y visualizando panoramas de todo lo que puede suceder. La ONU ya habla de los posibles problemas hídricos a nivel mundial y las guerras pronto podrían escalar a bombardeos entre las grandes potencias. ¿Es posible esto? No me cabe la menor duda, mientras el presidente estadounidense impone aranceles a todos los países europeos que están en contra de la compra de Groenlandia; y en Irán los ayatolás están enfrentando disturbios internos por una convulsión provocada por externos. Además, por la competencia tecnológica que existe y el interés por dominar la economía, las tres grandes potencias se pelean por obtener la mayor cantidad de petróleo y tierras raras que hay en el mundo, ha quedado al descubierto que no hay aliados, solos intereses de por medio. A solo días de la salida del poder de Maduro en Venezuela, China le cobraba de manera pública a ese país una deuda de 20 mil millones de dólares, ¿dónde quedó la solidaridad por ese pueblo? Y es que como bien dice el dicho, dime cuánto tienes y te diré cuánto vales, cada uno está moviendo los hilos para el lado que más le conviene. Por tanto, ante amenazas de militarizar fronteras, de escuchar discursos públicos en donde se habla de intervenir México, pelear contra los que hasta hace unos pocos días eran aliados de la OTAN, querer que Canadá forme parte de la tierra del Tío Sam. Es por esa razón que las alianzas en el mundo están a la orden del día, pues ya no se puede confiar en el socio que un día prometió cuidarte, que, si Ucrania debe comprarles armas para que haga su guerra con Rusia, pero ellos les venderán las mismas. Un hombre que amenaza con no tener ningún compromiso ya por detener las guerras, pues no le dieron el Nobel de la Paz, tiene al mundo por increíble que parezca en una tensión que en cualquier momento la cuerda se puede romper. En resumen, nuestros países de Latinoamérica que emulan este tipo de situaciones no hacen nada más que dañar a sus propios ciudadanos, como el caso de Ecuador con Colombia.