El juego de la energía

Es evidente que el tema de la energía es de vital importancia, hay diversos factores que influyen para que este servicio sea de calidad y accesible a todos los hondureños. Estamos claros que el problema de recuperar las pérdidas se viene arrastrando de décadas, pero el actual gobierno no tiene que cometer los mismos errores del pasado, porque no cabe duda que el gobierno que recién salió pagó caro sus errores.

El primer factor a tomar cuenta es que ante las olas de calor se necesita tener mayor potencia en las plantas generadoras; y ya que la canasta básica está alta, el gobierno se ve obligado a mantener a bajo costo el consumo de servicios básicos.

Por otro lado, el tema de la energía lo deben de tratar con pinzas, pues con la medida de reducir los días para pagar la factura solo hicieron que la población se molestara y cuestionara a la administración que aún no lleva ni seis meses, para luego decir que se dejará el plazo de los 28 días para pagar la factura.

Y es que ahora con las redes sociales fácilmente se puede hacer un sondeo del pensar de las situaciones, si bien es cierto los reclamos en las redes sociales se quedan ahí, también pueden ser la chispa que encienda la mecha.

Además, el asunto de Patuca III es algo que también están tomando a la carrera. Volver a los apagones o dejar que comunidades se queden sin energía es un retroceso y, sin duda, algo que causará malestar en los pobladores.

El presidente debe de tener algo claro, el hecho que la empresa de energía tenga un buen funcionamiento hará que su gobierno gane puntos y si no, que los pierda.

Finalmente, otro asunto -y por eso digo que son temas que se deben de tratar con mucho tacto- el que quieran instalar medidores nuevos (y peor si son prepago) es una medida que desde ya está generando rechazo.

La situación actual debido al conflicto internacional ha impactado fuertemente en la bolsa de los ciudadanos, subir más el precio de la energía se puede volver un problema. Sin duda deben buscar una solución favorable.