El divorcio y sus efectos (I)

El divorcio representa una de las instituciones más complejas dentro del Derecho de Familia moderno, debido a que no solamente implica la disolución legal del vínculo matrimonial, sino también profundas consecuencias emocionales, sociales y jurídicas para los hijos menores de edad. Tradicionalmente, el derecho enfocaba su atención en la protección del matrimonio como institución jurídica; sin embargo, la evolución doctrinal y jurisprudencial ha desplazado el centro de protección hacia el bienestar integral de los niños, niñas y adolescentes. En Honduras, el Código de Familia regula las causales de divorcio y establece mecanismos de protección para los hijos menores. No obstante, la realidad demuestra que las consecuencias del divorcio trascienden el ámbito estrictamente legal y alcanzan dimensiones psicológicas, económicas y sociales que pueden afectar el desarrollo integral del menor. Por ello, el principio del interés superior del menor se ha convertido en el eje rector de todas las decisiones judiciales relacionadas con familia y niñez. Desde una perspectiva jurídica y humanista, los niños constituyen la parte más vulnerable dentro de un proceso de divorcio. Mientras los adultos poseen capacidad emocional y legal para enfrentar una separación, los menores suelen experimentar sentimientos de abandono, miedo, tristeza e inseguridad. Muchos niños interpretan la ruptura familiar como una pérdida de estabilidad o incluso como una consecuencia de sus propios actos, lo cual puede generar daños emocionales duraderos. Diversos especialistas en psicología infantil y derecho de familia sostienen que el daño principal no proviene necesariamente del divorcio en sí mismo, sino del ambiente conflictivo que lo rodea. Cuando los menores presencian discusiones constantes, violencia intrafamiliar, manipulación psicológica o disputas por custodia, se producen afectaciones directas en su salud mental y en su desarrollo emocional.