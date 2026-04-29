El Dios de la Biblia

Para comenzar, las palabras vertidas en este espacio no son nada más que mi perspectiva, no se pretende que nadie se sienta ofendido, simplemente, estamos haciendo uso de la libre expresión. Es importante también aclarar que no tengo dudas de la existencia de Dios, y aunque para muchos puede ser una herejía, un hereje es un libre pensador. Además, leyendo la Biblia tengo algunas preguntas: ¿se puede encapsular a Dios en un libro o mejor dicho en un compendio de libros? pues la Biblia está conformada por varios textos y también por diferentes autores. Por otra parte, las leyes que se le dieron a Moisés por el mismo Dios, después llega Jesús y las abolió, ¿entonces Dios se equivoca? Obvio que no. La Biblia -también podemos decir- que tiene partes impregnadas de machismo, como en Deuteronomio, en donde se lee que si un hombre se casaba y su mujer no era virgen, podía sacarla a la puerta de la casa de su padre para que la apedrearan, o que algunos hombres poderosos podían tener varias mujeres, o tal vez eso formaba parte de la cultura hebrea, muchos dicen cuando se hacen este tipo de preguntas, hay que ver el contexto, y de ser así ¿entonces solo aplicaba para aquella época y para ese grupo determinado de personas? ¿Por qué un Dios Todopoderoso necesita que le hagan sacrificios y derramen sangre de animales? ¿Por qué Dios, que es amor, le quitó todo a Job solo porque Satanás le dijo que lo pusiera a prueba? La ira de Dios -en el libro que para muchos es su palabra- manda que desaparezcan a pueblos enteros, incluidas mujeres y niños, pero a su vez dice que no destruirá un pueblo si al menos hay diez hombres justos, eso también lo puedo percibir como una contradicción por parte del Dios de la Biblia. En síntesis, sé que no soy dueño de la verdad, pero hay muchas cosas en ese libro que cada religión las explica a su manera, unas tienen más libros que otras y la Biblia de los cristianos, en muchos de sus versículos, inculca temor y con el miedo se controlan las masas, habiendo tanto sin cuajar, ¿podemos creer todo de un Dios con ego de hombre?