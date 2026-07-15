El caso de la profesora en Yoro ha dado mucho de qué hablar. Sin duda, lo que hizo no fue correcto y en ningún caso se justifica, pues ella es la educadora, la adulta y la profesional. Sin embargo, también habría que preguntarse si la reacción de muchos habría sido distinta si la alumna hubiera sido quien agrediera a la maestra.

Este texto no pretende hacer una apología en defensa del gremio docente ni atacar la falta de educación de algunos estudiantes. Simplemente busca mostrar las dos caras de la moneda. Las redes sociales están inundadas de opiniones divididas.

Por un lado, los estudiantes a quienes sus maestros, que con permiso de los padres, los educaron con castigos físicos, aunque aclarando nunca les pagaban en la cara, y, por otra parte, la nueva generación que no tolera que a sus hijos, otros que no sean ellos, le pongan una mano encima. Y la verdad es que a nuestra generación no nos gustaría para nada ver que otros le pegan a nuestros hijos, sin embargo, dicen que un hijo bien educado nunca daría problemas en la escuela, llámese escuela a cualquier centro educativo.

Por otro lado, se nota que la profesora perdió la paciencia y solo se conoce el contexto de lo que se ve en el vídeo, nada más. De esta situación se pueden desencadenar muchas otras: que ahora los estudiantes crean que los maestros no les pueden decir nada, y no olvidemos tampoco que la figura del docente ha perdido valor y respeto por falta de los estudiantes. Tampoco fue correcto que a la maestra la exhibieran como una delincuente.

Este suceso solo deja al descubierto la vulnerabilidad del sistema educativo. En nuestros centros educativos hay muchos casos de abusos entre estudiantes, amenazas a los profesores, y no se regula esto. El hecho que sean menores de edad, no significa que no sepan lo que hacen o que no tienen conciencia para saber cuando les faltan el respeto a sus maestros.

Finalmente, la situación es bastante compleja, lo correcto, desde mi parecer, es que se debió de manejar ese asunto de otra manera, sin olvidar que los teléfonos celulares interrumpen el dar clases de manera óptima.