El bazar de la política (1/2)

La política se define como ciencia y arte, sin embargo, los que la ejercen, sobre todo en países subdesarrollados como el nuestro, la convierten en un sucio juego de politiquería barata para satisfacer mezquinos intereses particulares en detrimento del bien común de los ciudadanos y habitantes del suelo patrio. Y esta es la razón por la cual abundan mensajes negativos contra su oprobioso accionar, que los retratan como lo que son: una manga de vividores oportunistas.

Ejemplos: Los que votan no deciden nada, los que cuentan los votos deciden todo. La diferencia entre los humanos y los animales es que los animales nunca permitirían que el más tonto guíe la manada. Necesitamos líderes que no estén enamorados del dinero, sino de la justicia, que no estén enamorados de la publicidad sino de la humanidad. Quien lleva a casa dinero ganado con la corrupción, da de comer a sus hijos pan sucio. Cuando un mediocre obtiene un gramo de poder, cree que tiene una tonelada de autoridad. Entre un gobierno que lo hace mal y un pueblo que lo consiente, hay una complicidad vergonzosa.

Si hay un idiota en el poder es porque quienes lo eligieron están bien representados. El que paga para llegar, llega para robar. El pueblo no necesita que su gobierno se queje y culpe a su antecesor. Fue elegido para mejorar la situación, para dar soluciones. Para quejarse, ya está el pueblo. La ignorancia de un votante en una democracia pone en peligro la seguridad de todos. Jamás esperes mucho de aquellos que prometen demasiado... es mejor estar sorprendido y decepcionado. Si quieres derrotar la corrupción, debes estar listo para enviar a la cárcel a tus amigos y familiares. No existe bestia en el mundo más peligrosa que un ignorante con poder. Perder unas elecciones es normal en una democracia. Lo malo es perder la democracia en unas elecciones. Cuando los gobiernos temen a la gente, hay libertad. Cuando la gente teme al gobierno, hay tiranía.