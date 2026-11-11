Aunque la primera gran estrategia de engaño a nivel mundial fue casi un éxito, pues con la pandemia lograron encerrar al mundo entero a través del miedo, una herramienta muy eficaz, y no tengo ninguna intención de querer ser alarmista, ni es este un texto apocalíptico ni es para mí el final de los tiempos, más de 30 países, sumados hasta el momento, están pidiendo a sus ciudadanos que se equipen con una mochila. Analicemos los posibles escenarios y si se dará ahora, a nivel mundial, lo que ya sucedió el año pasado en España y Portugal.

Por otro lado, y como la información subida a la red se puede manipular o mostrar según el interés de quienes son dueños de las compañías, en internet esta noticia no pinta como algo tan grave. Pero, en los tiempos en que vivimos y en la era donde todo el mundo ve como un gran avance el pago sin contacto o el retiro de efectivo sin tarjeta, pues estamos en la era moderna y, además, le ahorramos al mundo papel, hay que hacer énfasis en que, cuando se paga de manera digital o con la tarjeta de crédito, queda un registro absoluto de lo que compramos, dónde y qué.

Además, se espera que en este mes de noviembre de 2026 haya un suceso al que algunas predicciones o algunos artistas llaman “el apagón”. Nos hemos vuelto tan dependientes de internet que, dentro de las recomendaciones, además de la mochila de emergencia con agua, alimentos perecederos, un cargador, un botiquín, documentos importantes y dinero en efectivo, entre otras cosas, se incluye precisamente esto último.

Lo del dinero nos hace entender que, si manejamos todo nuestro dinero de manera digital y dependemos de la energía y de internet, el mundo podría entrar en caos, pues no habría manera de obtener dinero. Nadie puede asegurar qué pasará.Finalmente, queda una pregunta en el aire: ¿qué traman ahora con todo esto?