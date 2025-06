El abismo sin fondo

En atención a los últimos resultados obtenidos por nuestro representativo nacional en el fútbol internacional, nos encontramos en una encrucijada: ¿debe seguir Reinaldo Rueda como timonel del seleccionado nacional?, ¿se tiene que seguir llamando al mismo conglomerado de jugadores?

Recordemos que la clasificación de este técnico con nuestra bicolor para el Mundial del 2010 no fue tan holgada en puntos, tenemos presente que aún ganando ese último partido con El Salvador no estábamos clasificados directamente al mundial, pero por esas cosas que tiene el fútbol antes de culminar el partido que enfrentaba a Estados Unidos con Costa Rica, llegó el gol que nos llevó al Mundial. Estados Unidos empataba con Costa Rica y salimos ganando nuestro pase directo a la justa mundialista de aquel 2010.

No tenemos en estos momentos a aquellos jugadores, nuestro técnico falto de ideas para conformar un equipo combativo y con buen fútbol, parece un abismo que no tiene fondo, con números de Rueda tan malos en la última contienda clasificatoria para Qatar 2022, salió, primero de Chile por resultados insatisfactorios, para esta misma disputa clasificatoria, llegó a Colombia y de igual forma sus resultados dejaron muchos vacíos, es decir se le dieron dos selecciones manejadas para el mismo campeonato mundial y las dos no pudieron obtener boleto.

Nuestra selección tiene pérdida de gran intensidad de juego asociado y regularidad en los partidos al mando de Rueda, con equipos de nuestro mismo o más alto nivel. Esto nos tiene desanimados, sumamente preocupados y con pocas ilusiones de asistir al Mundial del 2026.

En un país futbolero como Honduras, les brindamos demasiadas oportunidades a no nacidos en nuestra tierra y cada día se incrementa el retroceso del fútbol nacional.