José Dionisio de la Trinidad de Herrera y Díaz del Valle nació el 9 de octubre de 1781 en Choluteca, Honduras, y murió el 13 de junio de 1850 en El Salvador. Fue abogado, político y uno de los representantes del liberalismo en Centroamérica. Por sus aportes políticos e institucionales, es reconocido como Padre de la Patria hondureña. Fue hijo de Juan Jacinto Herrera y Paula Díaz del Valle Izaguirre, hermana de la madre de José Cecilio del Valle.

Su padre se desempeñó como alcalde de la entonces Villa de Choluteca desde 1793. Dionisio de Herrera destaca por haber sido el primer jefe de Estado de Honduras, impulsar la primera división política del país, el primer escudo de armas nacional y haber promulgado la primera Constitución Política de Honduras.

También tuvo influencia en la formación de Francisco Morazán, su sobrino político, otro de los próceres de nuestra tierra. Llegó a ser el único político en la historia de Centroamérica electo Jefe de tres Estados. Estudió en la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde obtuvo el título de abogado. Al regresar a Honduras, trabajó en la Secretaría del Ayuntamiento de Tegucigalpa y organizó tertulias en las que se discutían acontecimientos independentistas de otros países, así como las luchas encabezadas por Simón Bolívar y José de San Martín. Su formación intelectual estuvo marcada por la lectura de historiadores, filósofos y escritores franceses. Al terminar sus estudios, se gradúo de abogado con la tesis “La Ley”. Luego regresó a Honduras, donde estableció su biblioteca personal (una de las más completas de la época), compuesta principalmente por obras en francés (idioma que dominaba). Su esposa fue Micaela Josefa Quezada Borjas, con quien procreó 9 hijos. Doña Micaela era hermana de la madre del General Francisco Morazán, de quien Herrera fue tutor. Sin lugar a dudas, Herrera fue un padre de la patria de altos quilates, que vale la pena ser honrado, estudiado y que las nuevas generaciones sepan de su legado.