Esta es la letra de una canción anónima que circula en internet, con la que estoy totalmente de acuerdo, y con gusto comparto, para deleite y reflexión de quienes ya peinamos canas. “Uno empieza a comprender que la vida no se mide por lo que logró tener, se mide por los abrazos que todavía puedes dar, por los amigos que quedan cuando todo va a cambiar.

Aprendí que tener razón, no siempre vale una discusión, porque hay batallas que se ganan, y aun así dejan destrucción. Aprendí que el tiempo pasa más rápido de lo que creí. Ayer soñaba con el futuro y hoy recuerdo lo que viví. Descubrí que muchas cosas que parecían esenciales, eran cargas innecesarias disfrazadas de ideales.

La juventud quiere velocidad, la madurez quiere paz, porque cuando el reloj avanza, prendes lo que de verdad amas. Ya no me impresiona el dinero, ni los títulos ni el poder, me impresiona una persona que sepa agradecer.

Me impresiona quien es leal cuando no hay nada que ganar, me impresiona quién te llama porque quiere, no porque te va a necesitar.He visto amores eternos que duraron un verano y amistades silenciosas que me sostuvieron la mano. He visto gente muy pobre, con riqueza en el corazón y gente llena de lujos muriendo en soledad en una habitación.

Con los años comprendí que el orgullo sale caro, que pedir perdón a tiempo evita más de un naufragio. También aprendí que cambiar no es traicionarse jamás, es tener la inteligencia de corregir y avanzar. Hay quiénes envejecen sin crecer en realidad, acumulando calendarios sin aprender a madurar.

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Ya no busco aplausos ni la aprobación de los demás, porque la paz importante es aquella que encuentras al descansar. Si pudiera darle un consejo al joven que un día fui, le diría; ama más despacio, vive más cerca de ti, no persigas tantas sombras, no sacrifiques tu paz, que al final de la jornada, esto no regresa más.

Cuando llegue la noche del último atardecer, espero ser recordado más por amar y no por tener, porque después de tantos años de triunfos, perdidas y dolor, la única riqueza verdadera sigue siendo el Amor”.