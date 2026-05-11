Cinco logros

La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional bajo la gestión de la canciller Mireya Agüero presentó un resumen de sus cinco principales logros:

1.- Reordenamiento y profesionalización del servicio exterior y consular. La Cancillería ha iniciado un reordenamiento integral del servicio exterior y de la red consular bajo criterios de legalidad, eficiencia y mérito. La Subsecretaría de Asuntos Consulares y Migratorios concluyó una auditoría interna y un análisis costo-beneficio que evidenció una carga de aproximadamente L15 millones mensuales, L180 millones anuales y más de L720 millones acumulados en los cuatro años de la administración anterior.

2- Fortalecimiento integral de la protección consular y la atención a hondureños en el exterior y retornados.

3.- Movilización histórica de cooperación internacional, con enfoque en resultados concretos y prioridades territoriales. La Cancillería ha reposicionado la cooperación internacional bajo un criterio de alineación con prioridad bilateral, triangular y multilateral que supera los US$797 millones y €1,030,000, destinados a proyectos estratégicos en agua potable, seguridad alimentaria, acción humanitaria, salud y prevención de la violencia.

4.- Reposicionamiento de Honduras mediante una política exterior pragmática, con prioridad regional y reactivación de lazos con socios estratégicos. En el arranque de la nueva gestión, la Cancillería ha reordenado la proyección externa de Honduras alrededor de una política exterior pragmática y orientada a resultados verificables, logrando un posicionamiento activo con más de 20 países y organismos multilaterales.

5.- Recuperación de la legalidad, depuración normativa y restitución del decoro institucional de la Cancillería. La Cancillería ha iniciado una depuración jurídica de actos e instrumentos emitidos al margen del marco legal.