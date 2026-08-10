Cafetaleros en Honduras

Mauricio Fajardo es un joven caficultor a quien le consulté: ¿cómo te involucraste en esta actividad económica tan importante para nuestro país?Nací en una familia vinculada al café y, desde muy joven, entendí que este producto representa mucho más que una bebida; es una fuente de empleo, desarrollo y orgullo para Honduras. Con el tiempo, decidí profesionalizarme como barista, tostador y catador.

¿Qué tipo de café se cultiva en Honduras y por qué ha logrado posicionarse muy bien en el mundo?

En Honduras se cultiva principalmente café arábica de excelente calidad. Nuestras montañas, el clima, la altura y la dedicación de los productores permiten obtener cafés con perfiles únicos que son reconocidos internacionalmente por su dulzura, acidez balanceada y aromas complejos.En tu caso particular, ¿qué tipo de café produces y cómo lo procesas?Trabajamos con café de especialidad, seleccionado desde la finca y sometido a estrictos controles de calidad.

Dependiendo del lote, utilizamos procesos lavados y naturales, cuidando cada etapa: cosecha, beneficio, secado, almacenamiento, tostado y preparación. Nuestro objetivo es que cada taza exprese el verdadero potencial del café hondureño.

A propósito de que agosto es el mes de la familia, ¿cuántas personas de tu familia están involucradas en esta actividad?

El café es un proyecto familiar. Cada integrante aporta desde diferentes áreas, porque creemos que cuando una familia trabaja unida puede construir una empresa sólida y generar oportunidades para otras personas.¿Cuál sería tu mensaje para las presentes y futuras generaciones y también para las autoridades del país?

“El café hondureño no solo representa una de las mayores riquezas de nuestro país; representa nuestra identidad, nuestra cultura y el esfuerzo de miles de familias”.