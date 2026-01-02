¡Bienvenido 2026!

Por un lado, un vídeo de vieja data, cargado de buenos deseos que circula en la web, nos invita a preparar el abordaje para el Nuevo Año, como si se tratara de un vuelo a punto de partir. “Su equipaje -nos dice- deberá contener solo los mejores recuerdos del año anterior. Los malos y tristes momentos deberán ser depositados en la papelera más cercana. La duración de este viaje será de 12 meses. Las próximas escalas serán: gratitud, paciencia, amor, salud, abundancia, trabajo. Durante el trayecto, se les ofrecerá el siguiente menú: Un cocktail de abundante salud. Un tazón de excelentes buenas noticias. Ensalada de grandes éxitos. Gratinados de prosperidad. Pastel de felicidad. Todo ello acompañado de contagiosas sonrisas. Mis mejores deseos que tengas un bonito y placentero viaje a bordo del nuevo vuelo, y que tu nuevo proyecto sea tú mejor yo”. El otro, en clave de poesía, señala: “Hasta luego 2025, apenas llegaste y ya te vas. Ha sido una mochila llena de recuerdos, de momentos, unos han sido pesados como losas, que me enseñaron lecciones difíciles, y otros ligeros como sueños, que me llenaron de esperanza. He aprendido mucho, incluso lo que no tengo que repetir. Me has obligado a caerme, y me has enseñado a levantarme. Me has dado emociones, desafíos, desilusiones, cambios. Me has enseñado a cerrar ciclos, a poner puntos finales, y a caminar con fe, aún y cuando el camino no era claro.

Este año nos mostró lo frágiles que somos, pero también lo fuerte que podemos ser juntos. Nos enfrentamos a guerras que nos rompieron el corazón, catástrofes que sacudieron al mundo y despedidas que dejaron vacíos irreemplazables. A quienes se fueron los llevo en mi memoria, y a quienes permanecen los abrazos más fuertes que nunca. 2025 me enseñó que incluso en medio del caos, siempre hay luz, que tras cada tormenta llegan días de calma y que de los momentos más oscuros nacen las fuerzas más inesperadas. Hoy, me dejas en la puerta de una nueva aventura que confiamos sea más bonita... un nuevo año al que digo: ¡Hola, 2026! Bienvenido al camino”.