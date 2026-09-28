Héctor Enrique González Callejas nació en 1977 en la aldea de Santo Domingo, municipio de Omoa, departamento de Cortés, Honduras. Su historia comenzó en un entorno humilde y estuvo marcada desde muy temprano por circunstancias que le exigieron aprender a enfrentar la vida con independencia, carácter y perseverancia. Es un artista en el extranjero al que le consulté lo siguiente:

-¿Hace cuánto tiempo entró en el ámbito artístico?

La pasión por la música y la creación siempre ha sido parte de mi vida, pero de manera formal y continua comencé hace aproximadamente 14 años, dedicándome a componer y producir temas originales que reflejen mis vivencias y convicciones.

-¿Cuánto tiempo lleva viviendo en EE.UU.?

Desde finales de 2018.

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-¿Qué tipo de artista se considera y cuál género de música promueve?

Me considero un cantautor y creador polifacético, comprometido con llevar mensajes de superación, fe y realidad social. En cuanto a géneros, no me limito a una sola etiqueta: me muevo entre la música urbana, ritmos latinos y melodías reflexivas, siempre buscando conectar con la fibra emocional del oyente.

-¿Qué tipo de apoyo ha recibido de parte de los medios de comunicación de Honduras?

He recibido un respaldo muy valioso y sincero. Agradezco profundamente el interés de espacios y plataformas locales que abren sus puertas a los talentos de la diáspora hondureña, permitiendo que nuestra voz y nuestro arte sigan resonando en nuestra patria.

-¿Cuál sería su mensaje para las nuevas generaciones?

Que la perseverancia y la disciplina superan cualquier obstáculo. El camino artístico exige paciencia, preparación y nunca olvidar de dónde venimos ni los valores con los que crecimos. Usen las herramientas actuales para educarse y no dejen que nadie les apague la visión; si tienen algo que expresar, trabajen por ello todos los días.