  1. Inicio
  2. · Opinión
  3. · Cartas al editor

Artista en el extranjero

Héctor Enrique González Callejas nació en 1977 en la aldea de Santo Domingo, municipio de Omoa, departamento de Cortés, Honduras. Su historia comenzó en un entorno humilde y estuvo marcada desde muy temprano por circunstancias que le exigieron aprender a enfrentar la vida con independencia, carácter y perseverancia

  • Actualizado: 28 de septiembre de 2026 a las 00:00

Héctor Enrique González Callejas nació en 1977 en la aldea de Santo Domingo, municipio de Omoa, departamento de Cortés, Honduras. Su historia comenzó en un entorno humilde y estuvo marcada desde muy temprano por circunstancias que le exigieron aprender a enfrentar la vida con independencia, carácter y perseverancia. Es un artista en el extranjero al que le consulté lo siguiente:

-¿Hace cuánto tiempo entró en el ámbito artístico?

La pasión por la música y la creación siempre ha sido parte de mi vida, pero de manera formal y continua comencé hace aproximadamente 14 años, dedicándome a componer y producir temas originales que reflejen mis vivencias y convicciones.

-¿Cuánto tiempo lleva viviendo en EE.UU.?

Desde finales de 2018.

-¿Qué tipo de artista se considera y cuál género de música promueve?

Me considero un cantautor y creador polifacético, comprometido con llevar mensajes de superación, fe y realidad social. En cuanto a géneros, no me limito a una sola etiqueta: me muevo entre la música urbana, ritmos latinos y melodías reflexivas, siempre buscando conectar con la fibra emocional del oyente.

-¿Qué tipo de apoyo ha recibido de parte de los medios de comunicación de Honduras?

He recibido un respaldo muy valioso y sincero. Agradezco profundamente el interés de espacios y plataformas locales que abren sus puertas a los talentos de la diáspora hondureña, permitiendo que nuestra voz y nuestro arte sigan resonando en nuestra patria.

-¿Cuál sería su mensaje para las nuevas generaciones?

Que la perseverancia y la disciplina superan cualquier obstáculo. El camino artístico exige paciencia, preparación y nunca olvidar de dónde venimos ni los valores con los que crecimos. Usen las herramientas actuales para educarse y no dejen que nadie les apague la visión; si tienen algo que expresar, trabajen por ello todos los días.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Dennis Espinal

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias