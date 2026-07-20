Aniversario del PANI

El próximo miércoles, 22 de Julio, está celebrando su aniversario 69 una de las instituciones más nobles creadas en nuestro país, como lo es el Patronato Nacional de la Infancia ( PANI).

En esta ocasión bajo la dirección ejecutiva del doctor Alex Virgilio Santos Moreno, quien ha planificado un acto solemne que se llevará a cabo en un hotel capitalino.

Se espera contar con la presencia de medios de comunicación e invitados especiales para celebrar tan importante fecha en el calendario. También en el evento se presentará al público una nueva imagen, entre otros anuncios que su director ejecutivo pondrá en conocimiento del público en general.

La administración del presidente Nasry Asfura le está dando la importancia que el PANI requiere para volver a ser la institución que veía por la protección del binomio madre hijo.

Fue fundado el 22 de julio de 1957 mediante el decreto número 115. Esta institución estatal de Honduras tiene la misión de garantizar la protección integral de la niñez y administrar la Lotería Nacional para financiar proyectos sociales. Es importante recordar su labor de apoyo también a las familias más vulnerables del país.

El Patronato Nacional de la Infancia, desde sus inicios, ha sido el motor con que el gobierno se proyecta a través de diferentes programas y proyectos sociales.

Su director ejecutivo, el doctor Santos Moreno, espera el apoyo del sector privado como patrocinadores de los sorteos de la Lotería Menor y Mayor de Honduras y lograr que sus beneficios lleguen más a las masas, pues sin duda que el PANI nació del pueblo y para ellos trabaja, consciente que su compromiso es con Honduras y que el Patronato Nacional de la Infancia constituye un patrimonio nacional, una institución que nos pertenece a todos.