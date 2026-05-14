Análisis de resultados

Considerando la influencia del cambio climático con intensas ondas de calor y sequías largas como factores que determinarían el comportamiento de los incendios y plagas forestales en el presente año, sugeríamos al gobierno actual poner en práctica la descentralización con las municipalidades, cuya acción permitiría garantizar el desarrollo de un programa de protección integral bajo la dirección operacional del Instituto de Conservación Forestal (ICF), los Consejos Consultivos Municipales, propietarios de bosques, cooperativas agroforestales, patronatos, campesinos agropecuarios y alcaldes auxiliares.

Esto, obviamente, les convertiría más eficientes ante una incidencia de incendios fuera de control, donde entra en el juego Copeco, como institución que fortalece las capacidades institucionales.

Desconociendo la estrategia puesta en práctica sobre la problemática en mención, encontramos en un boletín informativo del ICF algunos resultados que no impactan en la conciencia de la población, porque los datos indicados son los mismos de años anteriores, por ejemplo:

a.- Incendios reportados (502) y hectáreas afectadas (18,893.12). Según esta información, el promedio de área afectada por incendio es de 37.6. Sigue siendo muy alto, reflejando desorganización. Posiblemente este promedio aumentará con el clima pronosticado.

b.- 77 incendios en microcuencas y 55 incendios en áreas protegidas. ¿Qué está pasando en estas áreas? ¿Acaso no es prioridad su protección aun teniendo planes de manejo o es que no los hay?

c.- Incendios combatidos con cobertura boscosa: 299 y 15,341 hectáreas. Es más importante conocer cuántas hectáreas se ha evitado que se quemen según su categoría.

d. Los datos reflejados por departamento. Es más importante contar con información a nivel municipal, más ahora que hay la idea de la descentralización.

e. Hay mucha información que como ciudadanos nos gustaría conocer: ¿Cuáles son las causas probables de haber originado los incendios? ¿Cuánto nos cuesta el control de cada incendio?