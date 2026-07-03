Bellísimo vídeo compartido en la red que ensalza y sirve de guía al amor de pareja, que debe alentarnos a todos. “Tu pareja no requiere un juez, requiere refugio. La vida ya es suficientemente dura afuera.

El trabajo presiona. La gente exige. El mundo cansa. Y lo más triste es llegar a casa esperando un refugio, y encontrar en ella a un juez que critica.

Hay personas que en casa ya no cuentan lo que sienten, porque van a ser corregidas, criticadas, minimizadas. Y poco a poco la pareja deja de abrir el corazón. El amor no crece en ambientes de defensa, crece en ambientes donde se puede sentir seguro. Tu esposo no necesita alguien que le recuerde todo lo que ha hecho mal. Tu esposa no requiere un fiscal. Requiere y requieren un lugar, donde se puedan sentir seguros, y se puedan compartir, donde sientan que hay un refugio para descansar. A veces lo más sanador no es dar soluciones, sino simplemente decir, estoy contigo. ¿Te puedo ayudar? ¿Cómo te acompaño?. Ven te abrazo, te tomo de la mano, respiremos, oremos. No estás sola. Voy contigo, te acompaño, compárteme. Hay abrazos que arreglan, que resetean más que mil consejos, y quizá hoy la pregunta no es ¿quién tiene la razón? La pregunta que te dejo es ¿Mi pareja siente paz cuando está conmigo? Porque el amor verdadero es refugio, no es tribunal. Hoy regálale a tu pareja algo que el mundo ya no sabe dar: Escucha, ternura y abrázala... sin sentido aparentemente”.El sacerdote colombiano Ricardo Búlmez, en su escrito “Cuida a tu pareja”, nos dice: “cuida a tu pareja... de todos los amores, que es tender lazos, de todos los puentes, el amor más débil que existe es el de pareja. En una pareja no hay nada. Por eso hay que darlo todo, para quedarse con algo. Tener una pareja es como cuidar una flor. Si una flor no se riega, se muere, y si se riega mucho, también. Hay que ser un artista para cuidar una flor. Eso que llamamos amor eterno se da en papá, en mamá, en un hijo, y en los amigos, que también puede ser un amor eterno. Pero en una pareja es un amor diario, tiene que cuidarse todos los días”.