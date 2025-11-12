Alianzas para analizar

Ante los posibles escenarios que se pueden dar en la recta final de las elecciones, hoy abordaremos uno en particular, ya que una posible alianza entre el Partido Liberal y el Partido Nacional es algo insólito y, a la vez, un rumor que se ha esparcido por todos lados. Además, es importante destacar en qué términos se daría esta posible alianza de dos partidos rivales que han gobernado el país desde que los militares dejaron el poder y ahora consideran unirse, ¿por qué? Una de las posibles interpretaciones es que el Partido Liberal se está fraccionando con un candidato que no sabe si es liberal desde la cuna, pues ha demostrado, al final de cada recta electoral, que está con quien más le conviene, un candidato que discrimina a las mismas bases del que hace unos años fue el partido más grande de Honduras, un candidato que dice que no es político y que claramente se nota que no sabe nadar en esta corriente, a quien tampoco muchos de los liberales de cepa no lo aceptan y un personaje que dice que tiene millones de votos, pero que no tiene una estructura para que le cuide los votos y que aún así decía que no necesitaba de las bases del Partido Liberal. Por otro lado, también tenemos un candidato que quiso jugar como caballo de Troya, que también llegó a fraccionar al partido y que al final no logró ser inscrito, hay una pugna de poder interna. Así pues, tenemos un Partido Nacional con un candidato que se muestra tibio, con personajes muy manchados de corrupción; un partido que quedó muy herido con la condena del expresidente que ahora está pagando condena fuera del país, no se muestran candidatos por parte de este partido que tengan propuestas que no sean las mismas de antes y que además tengan credibilidad. En conclusión, si en el CNE están dos a uno, si el candidato del Partido Liberal tiene millones de votos solo, ¿por qué buscar una alianza? Si en los próximos días esta hipótesis se llega a hacer realidad, hay que esperar que no se arme otro conflicto sobre quién cederá la candidatura o qué partido halará más votantes.