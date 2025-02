¿A qué edad partir de casa?

¿Cuál es la edad adecuada para salir de casa? Según diversos estudios, el rango ideal se encuentra entre los 22 y 26 años. Sin embargo, estas cifras están estandarizadas y no siempre reflejan la realidad hondureña, donde los factores que determinan esta transición son más complejos y, en muchos casos, distintos a los de otros países.

En Honduras, mudarse de casa no siempre es una decisión planificada. En muchas ocasiones, responde a una discusión familiar que culmina con la clásica frase: “Estas son mis reglas, si no las cumplís, andate de la casa”, seguida de un “está bien, pues me voy”. Pero más allá de estos momentos de tensión, hay otros factores que impulsan la salida del hogar.

Algunos jóvenes dejan su casa para estudiar en Tegucigalpa o San Pedro Sula, aunque siguen recibiendo apoyo económico de sus padres. Para otros, la situación es diferente: deben trabajar y estudiar simultáneamente para mantenerse, lo que supone un reto financiero considerable.

Mudarse implica asumir gastos de menaje, alquiler y depósitos, además de la constante presión de pagar la renta y mantener un empleo estable.

La independencia también trae consigo la responsabilidad de las tareas domésticas, como cocinar, lavar la ropa y pagar los servicios públicos, responsabilidades que antes solían recaer en la familia. Pero esto es dentro del mismo país, donde, en caso de emergencia, siempre se puede recurrir a un familiar para pedir consejo o ayuda.

La situación se torna mucho más difícil para quienes migran al extranjero en busca de un mejor futuro. Muchos pasan sus primeras temporadas en casa de un tío o en el hogar de desconocidos, donde no siempre existe la confianza de abrir la refrigeradora para tomar un vaso con agua sin preocuparse por incomodar a alguien.

En este escenario, la incertidumbre es constante y la salud emocional se convierte en un desafío silencioso que pocos abordan.