Sin lugar a dudas que el abogado Fernando Anduray es un personaje en nuestro país de los más y mejor informados. Conversamos sobre los primeros 100 días de la administración Asfura y con mucha seguridad y opinión calificada manifestó que “estamos ante un inicio de gobierno que ha sido atípico.

En otros gobiernos hubo procesos de transición que permitieron que se iniciarán de forma puntual y con buena intencionalidad. En nuestro caso, el gobierno de LIBRE se opuso maliciosamente a una transición de forma correcta para que la administración Asfura pudiera iniciar en paz y tranquilidad. En ese sentido se perdió mes y medio para que los nuevos funcionarios conocieran las instituciones y como las habían dejado.

Lo primero que se descubrió fue que habían saqueado la Tesorería General de la República y bloqueado el ejercicio presupuestario de este año. No pagaron salarios en salud, educación, empleados públicos y para colmo activaron procesos de embargo a la Tesorería, a través de órdenes judiciales con la finalidad de paralizar al nuevo gobierno y que no pudiéramos arrancar.

El lío que heredamos de Mel, Xiomara y Rixi fue desastroso para el país, por eso fue abucheado (José Manuel) el pasado uno de mayo por los trabajadores. Una vez hecho el análisis real. Se nombraron los nuevos funcionarios capaces de resolver la situación y fue hasta entonces que se comenzó a poner en marcha al gobierno, y también a restablecer relaciones con organismos internacionales, con los que nos habían comprometido abusivamente y a reconciliarnos con la empresa privada (sector al que el gobierno anterior miró como enemigo) y se les garantizó que en este gobierno habrá seguridad jurídica”.

“El Congreso Nacional que preside Tomás Zambrano hizo, por su parte, su tarea de forma pronta y oportuna. Tomando decisiones para comenzar a restaurar al país. Emitió decretos de emergencia como en Salud que está en la crisis más grave que hemos vivido”.