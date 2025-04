Vivir en un pub: alojamiento, historia y camaradería en Inglaterra

Por Elaine Glusac / The New York Times

A mi derecha, dos parroquianos de unos 70 y tantos años en la taberna Exhibition en York, Inglaterra, me preguntaron sobre política estadounidense, me enseñaron a reconocer un tarro de cerveza recién servida (debe dejar un rastro de espuma en el vaso) y me invitaron a su restaurante indio favorito. A mi izquierda, una pareja de mediana edad de Manchester recomendó la hamburguesa de la taberna e identificó al grupo de hombres de edad universitaria con atuendos de golf vintage como jugando “golf de taberna”, un concurso de bebida que involucra visitar 18 tabernas.

Esta fácil camaradería fue el subproducto de hospedarme en una taberna con alojamiento. Una estancia en un “pub” ofrece la comodidad de un hotel con un ambiente similar al de un bar con la comunidad local.

Ante el embate de todo, desde la inflación hasta los patrones de trabajo remoto, muchos dueños de tabernas dicen que alquilar habitaciones es cada vez más importante para su supervivencia. La Asociación Británica de Cerveza y Tabernas estima que hay aproximadamente 45 mil pubs en Gran Bretaña, unos 2 mil menos que en el 2019.