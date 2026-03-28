Trabajadores optimizan su rendimiento con dispositivos que miden la VFC

Por Noam Scheiber/The New York Times Ravi Solanki es licenciado y doctor en Medicina por la Universidad de Cambridge y trabajó en una unidad de cuidados intensivos durante la pandemia. Pero no fue hasta el año pasado, poco después de mudarse al área de la bahía de San Francisco para trabajar en la empresa de inteligencia artificial que dirige, cuando prestó atención a la variabilidad de la frecuencia cardiaca, o VFC. De repente se vio rodeado de técnicos y empezó a llevar una pulsera que registra los datos de salud y forma física, según la costumbre local. Aprendió que la VFC —básicamente una medida de lo desigual que es tu frecuencia cardiaca— está correlacionada con la salud del cerebro y del cuerpo, y empezó a preocuparse por mejorar la suya. En su equipo de casi 30 integrantes, “mucha gente tiene Whoops”, comentó Solanki, refiriéndose a la pulsera. “Como grupo, las comparamos. Es muy divertido, y también muy unificador. Nos ayudamos mutuamente: ‘¿Qué podemos hacer para mejorar el rendimiento en VFC?’”. Con la proliferación de dispositivos ponibles como Fitbits y Apple Watches durante la última década o dos, muchas personas empezaron a calibrar sus regímenes de salud y bienestar para mejorar el funcionamiento de sus cuerpos. Pero en los últimos años, cada vez más aficionados de los dispositivos electrónicos han centrado esos esfuerzos de optimización biológica en su rendimiento no solo en el gimnasio, sino también en la oficina. La antes excéntrica búsqueda de la inmortalidad se está convirtiendo en un elemento fijo del trabajo de 9 a 5.

La tendencia ha generado una industria casera de entrenadores y gurús que forman a trabajadores de cuello blanco para aumentar su VFC, o ayudan a las empresas a formar a sus empleados para que aumenten la suya. Los fabricantes de software han creado paneles de control que permiten al entrenador de VFC de una empresa seguir y analizar los datos de los empleados, y compartir las medias de todo el equipo con los directivos de la empresa. Matt Bennett, uno de los fundadores de Optimal HRV, que fabrica uno de esos paneles, aseguró que las suscripciones al servicio se habían multiplicado por más de diez desde 2020, hasta superar las 4000. Cada vez más, parece que los trabajadores de cuello blanco que quieren progresar se obsesionan con su VFC. Tim Ferriss, influente y autor de “La semana laboral de 4 horas”, ha dicho que conoció la VFC por un amigo que “trabaja con muchos de los inversionistas con mejores resultados del mundo de las finanzas”. Y añadió: “Todos ellos utilizan la VFC”. ¿Deberían? El seguimiento de la aptitud física entra en el lugar de trabajo Para los no iniciados, tener una frecuencia cardiaca más variable puede parecer un desastre inminente, una sensación que recuerdas justo antes de desmayarte y despertarte atado a una camilla. De hecho, una mayor variabilidad de la frecuencia cardiaca —un corazón que no late cada segundo en punto, sino después de, digamos, 1,1 segundos, luego 1,05 segundos, luego 0,95, luego 1— tiende a reflejar resiliencia fisiológica. Una persona con una VFC más alta puede recuperar su equilibrio más rápidamente tras un sobresalto que una persona con una VFC baja. La VFC también es un barómetro bastante confiable de la salud general: suele descender cuando alguien come o duerme mal, o cuando somete al organismo a un esfuerzo excesivo. (La arritmia cardiaca, un trastorno médico posiblemente grave, puede manifestarse de forma similar, pero sus cambios en la frecuencia cardiaca tienden a ser más erráticos). Aunque la optimización biológica es popular desde hace tiempo en el mundo de la tecnología, un número creciente de optimizadores del rendimiento parecen trabajar en el derecho, el marketing y otros campos. Muchas personas que respondieron a un reciente cuestionario del New York Times afirmaron que se habían introducido en la medición de la VFC a través de su interés por la salud y el bienestar. Scott Braunstein, director médico de Sollis Health, que ofrece un servicio de concierge para la atención médica urgente, dijo que las lecturas de la VFC medidas durante el sueño eran las más precisas y que factores como la ingesta de alimentos o el ejercicio influían en las lecturas tomadas durante el día. Para algunos trabajadores de cuello blanco, la sensibilidad de la VFC es precisamente su atractivo. Cuando Pete Zelles empezó a hacer presentaciones ante altos ejecutivos de la gran empresa de telecomunicaciones en la que trabajaba, la ansiedad le provocaba mareos. Como ávido corredor y ciclista, decidió recurrir a sus ponibles para solucionar el problema.